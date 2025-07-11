Около 2 тыс бутылок с питьевой водой раздали пассажирам в Подмосковье

В связи с экстремально высокой температурой, установившейся в московском регионе, «Мострансавто» проводит раздачу бутилированной воды на автовокзалах, автостанциях, остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком и в салонах автобусов. Сотрудники предприятия раздали жителям и гостям Подмосковья несколько тысяч бутылок с водой, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Раздачу воды проводят сотрудники всех филиалов компании в разных округах Подмосковья. Пассажирам вручают питьевую воду и напоминают, что вода — это не защита от солнечного удара, а лишь мера предосторожности в знойные дни. Процесс организован таким образом, чтобы не мешать пассажирам пользоваться автобусами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.