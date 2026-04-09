Огромная пробка сковала движение у Большого Каменного моста в Москве

Во второй половине дня 9 апреля автомобилисты Москвы столкнулись с трудностью — в районе Большого Каменного моста образовалась огромная пробка. Согласно сервисам «Яндекс.Карты» и 2GIS, местами участки на дороге «горят» бордовым цветом.

Судя по картам, по всей Москве уровень пробок на столичных улицах оценивается в 5 баллов, однако в районе Большого Каменного моста ситуация особенно сложная.

Так, автомобилисты вынужденно стоят в огромной пробке, растянувшейся по всей Пречистенской набережной по направлению к Большому Каменному мосту. В аналогичной ситуации оказались те, кто едет по улицам Большая Полянка и Серафимовича по направлению к мосту — там частично перекрыто движение.

Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не усугублять ситуацию. Также водителей просят не нарушать правил дорожного движения, так как любая ошибка за рулем может привести к непоправимым последствиям.

