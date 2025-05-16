Ограждения отремонтировали на дорогах в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 11 городских округах, сообщает пресс-служба в Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на дорогах, в черте городов: Носовихинском шоссе в Балашихе, ул. Парковой в Лыткарине, ул. Транспортной в Реутове, ул. Мира в Мытищах, ул. Чехова в Лосино-Петровском, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, ул. Московской в Можайске.

Также ремонтные работы провели на дорогах в малых населенных пунктах: ул. Почтовой в поселке Нахабино г. о. Красногорска, 67-м Каширского шоссе в Домодедове, на дорогах в посёлке дома отдыха Авангард г. о. Серпухов и в деревне Детково г. о. Чехов.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.