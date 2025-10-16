Очередную партию новых автобусов большого класса поставили в Ленинский округ

В филиал МАП № 3 поставили 14 автобусов ЛиАЗ большого класса, 12 из них распределены на маршруты Ленинского округа, 2 — на линии в Домодедово, сообщает пресс-служба администрации округа.

«12 современных автобусов ЛиАЗ большого класса уже распределили по наиболее важным и загруженным направлениям. В жилом комплексе „Пригород Лесное“ новые автобусы курсируют по маршрутам № 367п, № 367пш и № 367 м. Для обслуживания пассажиров, проживающих в ЖК „Горки Парк“, автобусы запустили по маршрутам № 404, № 308 и № 871 (они следуют рядом „Горки Парк“). В Видном новые автобусы работают на маршрутах № 379 и № 364, а в поселке Развилка — на маршрутах № 355 и № 356», — написал в своем телеграм-канале глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что новые автобусы в Ленинский городской округ поставлены при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства.

До конца года в Ленинский городской округ планируют поставить еще 14 автобусов большого класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.