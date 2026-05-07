Общественный транспорт Подмосковья изменит график 8–11 мая

Общественный транспорт Подмосковья будет работать по измененному расписанию в период майских праздников с 8 по 11 мая. Автобусы и пригородные поезда перейдут на график выходных дней, также назначены дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы областных перевозчиков 9 мая будут курсировать по расписанию субботы, 10 и 11 мая — по графику воскресенья. В праздничные дни на маршруты выйдут около 6,5 тыс. автобусов, из них более 4,3 тыс. — перевозчика Мострансавто.

Пригородные электропоезда 8 мая будут следовать по расписанию пятницы, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 11 мая — по расписанию воскресенья. На период праздников ЦППК назначила 49 дополнительных поездов, в том числе рейсы Москва — Тула, Москва — Владимир, Москва — Калуга, Москва — Рязань, а также дополнительные составы между столицей и Муравьево.

8 мая вместо экспресса №7191 Москва — Малоярославец назначат фирменный экспресс №7093 Москва — Калуга-1 отправлением в 20:35 с гарантированным предоставлением мест.

В министерстве призвали пассажиров заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание. На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности, с водителями проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозке пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.