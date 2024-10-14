Общественный транспорт Подмосковья готов к работе в ухудшающихся погодных условиях

Ряд СМИ проинформировали жителей Московской области о понижении температуры и осадках в столичном регионе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Непростые для движения транспорта погодные условия и усложняющаяся дорожная ситуация могут привести к увеличению трафика, снижению скорости автобусов и увеличению интервалов движения, о которых перевозчик «Мострансавто» в режиме реального времени информирует в своем телеграм-канале.

Подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона компания обслуживает более 1 500 маршрутов по всей Московской области.

«Просим пассажиров учитывать информацию о погодных условиях при планировании поездок и быть осторожными на пешеходных переходах. Видимость сократится до 10 метров, а тормозной путь по мокрой дороге увеличится до 15-20 метров при скорости 50 км/ч», — прокомментировали в «Мострансавто».

Для обеспечения выполнения транспортной работы в «Мострансавто» принят ряд мер. При выпуске транспортных средств с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, дистанции и бокового интервала, максимальном снижении скорости до полной остановки при подъезде к пешеходным переходам, а также о необходимости избегать резких маневров. Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области.

Компания мониторит ситуацию и координирует работу водителей на линии, чтобы минимизировать любые возможные проблемы и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров. Данная работа будет усилена в вечерний час пик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.