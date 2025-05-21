Новый путепровод построят в Люберцах в 2028 году

В городском округе Люберцы строительство нового путепровода через железнодорожные пути планируется начать в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новая дорога с путепроводом пройдет по проектируемому проезду № 4037 и соединит улицу Инициативную с Октябрьским проспектом. В месте примыкания к Октябрьскому проспекту будет построена одноуровневая кольцевая развязка, а также предусмотрено устройство двух съездов с улицы Транспортная и двух съездов с Волковской улицы. Кроме этого, запланирована реконструкция существующего тоннеля под пешеходный переход», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что длина сооружения составит 270 метров и оно будет включать четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Строительство путепровода улучшит ситуацию на Комсомольском проспекте и станет удобной альтернативой существующему тоннелю между улицами Транспортной и Волковской.

«Новая дорога перераспределит транспортные потоки в центре города, соединит северную и южную части Люберец, а также обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект и проезд в сторону Москвы и области», — уточнил глава округа.

В период строительства путепровода проезд через существующий тоннель будет сохранен в полном объеме.

В настоящее время подрядной организацией ведутся подготовительные работы: разбивка осей геодезических работ, изучение местности, строений и коммуникаций.

Начать строительно-монтажные работы планируется в середине третьего квартала 2025 года, а завершить — в третьем квартале 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе реализуют много региональных дорожных проектов. По сути, дороги реконструируют в каждом городе.

«Появляются новые микрорайоны и запросы на благоустройство, инфраструктуру, социальные объекты. В общем все идет очень интенсивно. Слава богу, ресурсов у нас хватает с помощью правительства РФ и решений, который принимает президент РФ (Владимир Путин — ред.)», — сказал губернатор Подмосковья.