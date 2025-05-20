Новый надземный переход появится в поселке Мирный Люберец в 2026 году

В поселке Мирный городского округа Люберцы появится новый надземный пешеходный переход через Южно-Лыткаринскую автодорогу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На заседании технического совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода в районе парка «Лесная опушка» в поселке Мирный», — отметил на общегородском совещании руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что в настоящее время ООО «Лыткаринская платная дорога» ведет разработку проектной документации для строительства перехода.

Планируемый срок завершения работ по строительству надземного пешеходного перехода — III квартал 2026 года.

Также в городском округе Люберцы продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе дома 10 по ул. КСЗ в поселке Красково. На объекте полностью смонтированы балочные основания пролетного строения, ведется сбор металлоконструкций павильонов северной и южной башен.

Планируемый срок сдачи — IV квартал 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.