сегодня в 15:37

Новый автобус вышел на маршрут № 39 между Раменским и Жуковским

Автобус КАВЗ-4270 большого класса начал перевозить пассажиров на маршруте № 39 «Раменское — аэропорт Быково», связывающем Раменский муниципальный округ и городской округ Жуковский, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый автобус рассчитан на 90 пассажиров, для 28 из них предусмотрены сидячие места.

Автобус оборудован пневматической подвеской и системой книлинга, которая позволяет наклонять кузов на остановках. Механическая аппарель облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

В салоне работают отопление, вентиляция и кондиционирование, есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Электронные табло и звуковое оповещение сообщают об остановках. Камеры видеонаблюдения и защита дверей от защемления обеспечивают дополнительную безопасность. Обновление подвижного состава позволит сделать поездки комфортнее и удобнее.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.