Новые фонари установят на проспекте Ильича в Шатуре

После реконструкции проспекта Ильича в Шатуре станет светлее. Новые светильники решено было установить в ходе анализа дорожно-транспортных происшествий на этом участке города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В прошлом году здесь произошло достаточно большое количество ДТП, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России «Шатурский» Юрий Суринович.

На рассмотрении комиссии по безопасности дорожного движения в администрации округа находится также предложение об обустройстве тротуара до пляжа Saint Lake.

В этом плане у нас есть один положительный пример: после того как тротуар появился вдоль дороги в микрорайоне Керва, здесь не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием пешеходов, — поделился начальник ГИБДД.

Также эффективной мерой борьбы с нарушителями является установка камер и искусственных неровностей, и госавтоинспекторы регулярно вносят предложения об их установке в местах, где это особенно необходимо.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.