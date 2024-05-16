Нижегородские подростки едва не пустили поезд под откос из-за тормозного башмака

Нижегородская полиция поймала юношей, которые едва не пустили поезд под откос

В Нижнем Новгороде полицейские задержали подростков, которые переводили стрелки и установили на железной дороге тормозной башмак. Все происходящее юные нарушители снимали на камеру, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Действия подростков пресекли полицейские. В ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что еще накануне ребята установили на рельсах тормозной башмак в райне перегона Козино-Починки. По словам несовершеннолетних, они хотели узнать, что будет, когда поезд наедет на устройство.

На башмак наехала электричка, следовавшая по маршруту Правдинск-Нижний Новгород. В результате случившегося никто не пострадал.

С юными нарушителями провели профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.