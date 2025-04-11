Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 14 региональных дорогах в 11 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Убрали несанкционированную рекламу и вандальные надписи на остановочных павильонах на дороге в деревне Каменки-Дранишниково, Фабричном шоссе в Старой Купавне и на Кудиновском шоссе в поселке городского типа Обухово Богородского округа, а также на ул. 20 Января в Можайске, ул. Пушкина в поселке городского типа Томилино г. о. Люберцы, ул. Левашова в Раменском и на ул. Гагарина в Жуковском.

Также дорожники очистили от рекламы знаки на 2-м проезде Дзержинского в Орехово-Зуеве, ул. Московской в Можайске, ул. Промышленной в Лобне и на ул. Московской во Фрязине. Граффити убрали на знаках на ул. Большой Серпуховской в Подольске, ул. Шнырева в Истре и на Пролетарском проспекте в Щелкове.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.