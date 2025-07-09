В Королеве двум будущим мамам вручили сертификаты на комфортные роды

8 июля в день открытых дверей в Королевском роддоме разыграли два подарочных сертификата на роды в индивидуальном боксе роддома с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения. Участие в нем приняли более 50 будущих родителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, будущие мамы могли познакомиться с врачами и медперсоналом, задать волнующие вопросы. Какие документы с собой взять и какие виды анестезии используются при родах, как себя вести в момент схваток и что происходит с ребенком в первые часы его жизни, что такое контрактные роды и семейное пребывание в роддоме. Будущие мамы могли получить не только ответы на эти вопросы, но и увидеть все — от палаты до операционной.

Специалисты роддома также отметили, что при роддоме открыто отделение ЗАГС и организовано предоставление комплексной услуги «Рождение ребенка».

Каждые две недели в Королевском роддоме проходит день отрытых дверей — следующий пройдет 22 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.