Лесничие Орехово-Зуева проводят профилактические рейды на местах отдыха жителей

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжают проводить рейды по патрулированию популярных у жителей и гостей округа мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В выходные специалисты зафиксировали пять нарушений санитарной безопасности на территории Абрамовского участкового лесничества, рядом с селом Ильинский Погост. По каждому случаю были составлены протоколы по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в лесах).

«На улице лето, многие выбираются на природу, но, к сожалению, не все соблюдают элементарные правила. Призываем жителей и гостей региона быть ответственными: не разжигайте костры и не оставляйте в лесу мусор. Несоблюдение этих правил влечет административную ответственность», — отметила помощник участкового лесничего Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Регина Мамаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.