Недотягивает до звания автомобиля: легендарная «буханка» может стать трактором

У УАЗа, который известен в народе как «буханка», могут отобрать звание автомобиля и признать его трактором, сообщает SHOT .

Документ с заявкой на перевод типа транспортного средства отправили в Минпромторг. С этой заявкой выступил Национальный автомобильный союз.

Как отметил вице-президент организации Ян Хайцеэр, УАЗ недотягивает до звания автомобиля. У него тормоза шалят, отсутствуют подушки безопасности, а также есть проблемы с ремнями безопасности. Поэтому «буханка» не может находиться на дорогах и скоростных трассах.

Одобрение типа транспортного средства у УАЗа заканчивается в 2024 году. А с 2025 года его предлагают сертифицировать как самоходное транспортное средство, или просто трактор. Тогда на нем можно будет ездить по сельской местности, а вот выезжать на автомагистрали — запрещено.