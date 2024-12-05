сегодня в 18:38

На время реконструкции будет перекрыта часть федеральной трассы у Каширы

Трасса «Дон» находится на реконструкции с увеличением количества полос. По дороге в сторону области от 113 км сужено движение до 1 полосы. В сторону Москвы тоже ожидается сужение движения до полосы из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

Водителям рекомендовали заранее выстраивать маршрут, выбирая пути объезда.

Одним из возможных объездов может стать обновленный мост.

Водителям важно учитывать скорость автомобиля, его остановочный путь, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Эти факторы негативно сказываются на безопасности дорожного движения и могут приводить к дорожно-транспортным происшествиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.