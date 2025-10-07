На внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта закрыли движение
В районе Ленинского проспекта на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) закрыли движение для транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Водителей призвали быть внимательными и учитывать этот нюанс при планировании поездки.
Причины, по которым перекрыли движение в районе Ленинского проспекта, неизвестны.
Ранее на 21 км внутренней стороны МКАД столкнулись грузовик и легковое авто. Затем оно перевернулось.
