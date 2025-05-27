На улице Пионерской в Воскресенске приступили к укладке бордюра

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по ремонту дорог. Так, на улице Пионерской в центральной части города подрядная организация приступила к укладке бортового камня и подготовке основания под обустройство нового тротуара. Такие же работы запланированы, в том числе, и на улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в деревне Берендино завершается ремонт дорожного полотна протяженностью 480 м.

Общий объем текущего ремонта на дорогах местного значения в Воскресенске в этом году составит более 22 км на 68 участках.

В Московской области запланирован масштабный ремонт дорожного полотна на 2025 год. В рамках программы планируется отремонтировать примерно 1 500 участков дорог общей протяженностью около 1500 км. При составлении плана ремонта учитывались пожелания жителей региона.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.