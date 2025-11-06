На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье завершились испытания роботов-мульчеров

На 55-м км федеральной трассы М-2 «Крым» в Чехове завершились испытания роботов-мульчеров, предназначенных для эффективной очистки территорий от растительности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Мероприятие прошло в рамках плана по опытной эксплуатацииотечественной дорожно-строительной техники при участии специалистов подведомственного Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль», экспертов ФАУ «РОСДОРНИИ», а также представителей производственных организаций дорожного хозяйства.

Ключевая задача испытаний заключалась в проверке возможностей двух образцов техники отечественного производства, предназначенных для содержания дорог: робота-мульчера и универсальной машины УМ-1700 с насадкой-мульчером. По результатам проверки оба образца продемонстрировали высокую эффективность в очистке придорожных полос от кустарниковой растительности и мелколесья. Это является важным условием для обеспечения видимости и повышения безопасности движения.

По итогам проведенных испытаний специалисты подведомственных Росавтодору учреждений разработали ряд рекомендаций для производителя по доработке образцов техники. Учитывая высокий потенциал отечественной техники, было принято решение о включении усовершенствованных образцов в план опытной эксплуатации на 2026 год.

Применение такой техники на федеральных трассах Росавтодора существенно механизирует тяжелый ручной труд и позволяет проводить работы в труднодоступных или опасных для человека зонах. Благодаря высокой производительности значительные площади обрабатываются эффективнее, а автоматическое управление и навигационные системы обеспечивают возможность дистанционного контроля за работой машин.

«Государственные заказчики дорожных работ, безусловно, заинтересованы в развитии и внедрении высокотехнологичных решений.Роботы-мульчеры — яркий пример того, как инновационные российские разработки способны не только обеспечить технологическую независимость, но и задать новые стандарты эффективности и безопасности при содержании дорог. Это помощник, который возьмет на себя тяжелую и опасную работу. Он может работать на откосах, вблизи проезжей части и в любое время года», — отметил заместитель главного инженера ФКУ «Центравтомагистраль» Иван Чанцев.

Важно отметить, что модели роботов-мульчеров были разработаны и собраны на производственных площадках Нижнего Новгорода, Ленинградской и Московской областей. Разработчиком является компания, специализирующаяся на создании многофункциональной техники для уборки и обработки территорий, предлагающая полный цикл внедрения — от производства до обучения операторов. Успешное завершение следующего этапа испытаний откроет возможности для масштабного применения данной техники в дорожном хозяйстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.