На трассе ЮЛА завершили строительство путепровода в Ленинском округе

В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая улучшит дорожную инфраструктуру и сократит время в пути для жителей региона. В настоящее время завершили строительство путепровода в Ленинском округе и продолжают работы еще на других искусственных сооружениях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители построили путепровод, который обеспечит удобное сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105, значительно улучшив транспортную доступность этих направлений в Ленинском округе. Сейчас завершаются работы по гидроизоляции пролетного строения, что является финальным этапом. Работы идут в строгом соответствии с графиком», — рассказа зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Одновременно продолжаются работы по строительству путепровода через Егорьевское шоссе, соединяющего южные и восточные районы Подмосковья. Завершено омоноличивание балок пролетного строения и бетонирование шкафных стенок.

На завершающей стадии находится строительство эстакады через р. Пехорку и ж/д пути Казанского направления, также являющейся частью ЮЛЫ. Уже завершены работы по устройству буронабивных свай, бетонированию опор и монтажу металлоконструкций. На финальной стадии находится монтаж пролетного строения и армирование ригелей.

Всего на ЮЛЕ будет возведено более 60 новых искусственных сооружений, одним из главных станет мост через р. Москву (600 м), который свяжет Лыткарино и Ленинский округа. В декабре 2024 года запланировано открыть движение по некоторым участках ЮЛЫ — дорога длиной порядка 45 км пройдет через пять городских округов: Балашиху, Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский, и разгрузит федеральные трассы: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.