На строящемся путепроводе в Красногорске опустили пролетное строение на опоры

В Красногорске завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Аникеевке, общая масса которых составила свыше 1,1 тыс. тонн. Сейчас пролетное строение опущено на опоры и установлено в проектное положение. Работы ведутся в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На объекте параллельно ведутся работы по гидроизоляции на опорах, ведется строительство ливневой канализации. Общая строительная готовность путепровода составляет 70%», — уточнили в ведомстве.

Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб. Открыть движение по новому путепроводу планируется в 3 квартале 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.