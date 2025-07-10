Открытое горение ликвидировали в здании бывшей музшколы в Солнечногорске

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании на территории бывшей музыкальной школы Солнечногорска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Возгорание случилось в четверг днем в одноэтажном нежилом здании на улице Почтовой, 5. Пламя охватило кровлю на площади 800 кв. м.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные. В 15:42 они локализовали огонь, а в 16:18 — ликвидировали открытое горение

Информация о пострадавших не поступала.