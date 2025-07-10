Антироссийский законопроект втянет США в торговую войну со всем миром

Введение 500-процентных тарифов, предусмотренных скандальным законопроектом, ударит не только по союзникам России, но и по самим США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Знаменитые “скрижали (американского лидера Дональда – ред.) Трампа” по большей части остались словами и угрозами — в реальности на радикальные меры он так и не пошел, даже в отношении Китая, которому угрожал всем арсеналом возможных и невозможных мер. PR остается PR, а реальная политика — реальной политикой. Думаю, так будет и с этим скандальным и, по сути, абсурдным по содержанию законопроектом», – сказал Сипров.

Он добавил, то если Трамп начнет реализацию проекта, то Соединенным Штатам придется вступить в торговую войну и ввести 500-процентные тарифы примерно против 150 стран — включая, по сути, и самих себя. Ведь без российского урана, СПГ и «тяжелых» сортов нефти российского происхождения американской экономике придется крайне тяжело.

«Так что, скорее всего, законопроект действительно будет принят, но Трамп просто поставит его “на паузу”. С одной стороны, он получит консолидацию в рядах республиканцев, с другой — дополнительный инструмент в торге с Кремлем. Трамп не раз заявлял о намерении заключить множество “сделок” по всем глобальным проблемам, но пока ему не удалось реализовать ни одной», – отметил политолог.

Сипров заключил, что Трамп надеется, что после появления такого рычага Москва все-таки пойдет на переговоры.