На станциях Подмосковья запустили видео о безопасности на путях

Профилактические видеоролики начали круглосуточно транслировать на 15 цифровых экранах железнодорожных станций Москвы и Подмосковья. Пассажирам напоминают о правилах поведения при переходе путей и нахождении вблизи поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Профилактические видеозаставки транслируются на цифровых экранах станций Кутузовская, Площадь Трех вокзалов, Окружная, Очаково, Москва-Сити, Вокзал Восточный, Железнодорожная и Аэропорт Шереметьево. Материалы показывают в круглосуточном режиме, чтобы охватить максимальное число пассажиров и пешеходов.

В роликах напоминают о необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении путей. Особое внимание уделено требованию проявлять предельную бдительность в зоне движения поездов.

Инициатива реализуется в рамках комплекса мер по профилактике непроизводственного травматизма на Московской железной дороге. Ранее аналогичные видеозаставки разместили на экранах столичных вокзалов и у крупных торговых центров Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.