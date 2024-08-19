В Мытищах прошел рейд по нарушениям правил езды на самокатах и велосипедах

В связи с многочисленными обращениями жителей в мытищинской администрации прошло заседание специальной комиссии управления транспорта и дорожного хозяйства с участием представителей госавтоинспекции и операторов кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Было принято решения о совместных действиях, направленных на снижение количества нарушений владельцами и арендаторами средств индивидуальной мобильности, в том числе — проведение рейдов. Один из них прошел на станции Мытищи. В первую очередь обращалось внимание на пересечение пешеходного перехода на транспортном средстве. За такое нарушение выписывается штраф в размере 800 рублей, а если самокат взят в аренду, то оператор имеет право заблокировать нарушителю доступ к его услугам. Также штрафуется езда вдвоем-втроем. Запрещено пользоваться услугами кикшеринга и несовершеннолетним. Аккаунт, с которого поступила оплата, также может быть заблокирован.

По итогам рейда были выписаны штрафы за неспешивание на переходе, и за езду на арендованном электрическом самокате лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Их аккаунты оператором заблокированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.