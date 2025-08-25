На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе изменится схема движения 26–28 августа

На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе продолжается строительство транспортной развязки. В ночное время 26, 27 и 28 августа на 28-29 км ЦКАД в Дмитровском округе запланирован монтаж металлоконструкций и фундаментов рамных опор, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Работы будут проводиться с 00:00 по 05:00 часов. В этот период времени будут организованы краткосрочные остановки движения автомобилей в оба направления продолжительностью не более 20 минут.

Объезд транспорта предусмотрен по трассе А-107 «Московское малое кольцо» и Дмитровскому шоссе.

Водителей призывают быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут объезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.