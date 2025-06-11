На объектах «Мострансавто» провели 34 антитеррористические тренировки с января

С начала года на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» проведено 34 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Мероприятия направлены на отработку действий персонала, сотрудников охраны и подразделений транспортной безопасности (ПТБ) в условиях чрезвычайных ситуаций, а также на взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки проходят на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах компании. В ходе учений моделируются различные сценарии, включая обнаружение подозрительных предметов, угрозу террористических актов и другие нештатные ситуации.

Среди последних мероприятий — тренировка в Лыткарино, где отрабатывались действия при обнаружении взрывного устройства в автобусе. На автовокзале Коломны персонал и охрана совершенствовали навыки выявления подозрительных предметов во время досмотра пассажиров. А на автовокзале Егорьевска моделировалась ситуация с обнаружением бесхозного предмета в зале ожидания. На автостанции Лотошино диспетчеры и сотрудники безопасности отрабатывали действия при поступлении телефонного сообщения о возможном теракте. Каждая тренировка длится несколько часов и включает как теоретический инструктаж, так и практическую отработку сценариев.

«Мы понимаем, что безопасность пассажиров — это не только исправный транспорт и комфортные условия, но и готовность к любым нештатным ситуациям. Регулярные тренировки помогают поддерживать высокий уровень профессионализма сотрудников и оперативность взаимодействия со всеми службами», — — отметили в «Мострансавто».

В 2025 году компания продолжит проводить плановые учения на всех объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивая надежность и безопасность перевозок для миллионов пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.