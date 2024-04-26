На направлениях ЦППК назначат дополнительные остановки 28 апреля и 5 мая

28 апреля и 5 мая дополнительные остановки назначены поездам на четырех направлениях ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Центральная ППК».

В дни православных праздников, Вербного Воскресенья и Пасхи, традиционно увеличивается пассажиропоток станций, вблизи которых расположены храмы и мемориальные места. В связи с этим ЦППК совместно с МЖД ежегодно корректируют график движения электропоездов.

28 апреля и 5 мая на Павелецком направлении ряд пригородных поездов будет дополнительно останавливаться на о. п. Чертаново, Калинина, Булатниково. На Киевском — на о. п. Алабино. На Белорусском — на о. п. Здравница, Отрадное, Часцовская. На Рижском — на о. п. Троицкая и Миитовская.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения электропоездов можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.