На МЖД завершается подготовка поездов «Ласточка» к зимнему периоду

На Московской железной дороге завершается подготовка поездов «Ласточка» к зимнему периоду для обеспечения надежности и безопасности перевозок. Ежегодно необходимое обслуживание проходят 107 поездов, 53 из которых эксплуатируются на МЦК, а остальные — на радиальных направлениях, на маршрутах между Москвой и Белгородом, Иваново, Курском, Костромой, Минском, Нижним Новгородом, Смоленском и Тулой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В моторвагонном депо «Подмосковная», где одновременно могут обслуживаться 10 поездов, специалисты проводят комплекс работ по переводу крышевого, вагонного и подвагонного оборудования для работы в холодное время года.

В частности, увеличивается сила нажатия токоприемника на контактный провод, проверяется противобуксовочная система и заполняется очищенным песком для его подачи под колеса. В вагонах проводится обработка смазкой резиновых уплотнителей дверей и окон, настраивается работа отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверяются системы бортового управления.

Во всех составах проводится генеральная уборка салонов, а также промывка кузова.

Завершить работы планируется к 1 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.