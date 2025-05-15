На мосту у поселка Зубово в Клину временно ограничат движение

На мосту через реку Лутосню вблизи поселка Зубово округа Клин с 15 мая временно ограничат движение Ограничение связано с разрушением деформационного шва, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники до конца этой недели проведут планово-предупредительный ремонт сооружения — на это время на мосту организуют реверсивное движение транспорта. Запустить рабочее движение на мосту по двум полосам планируется в начале следующей недели.

Мост включен в программу капитального ремонта на 2027-28 годы. После планово-предупредительного ремонта и до начала капитальных работ на мосту будет введено ограничение проезда для грузового транспорта массой свыше 20 тонн.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.