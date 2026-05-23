На мосту через Истру в Красногорске приступили к укладке компенсатора

Специалисты-дорожники сняли теплозащитный экран с забетонированного участка и демонтировали опалубку с деформационного шва № 1 на автомобильном мосту через реку Истру в Красногорске. Мост с тремя полосами движения находится на 34-м км трассы М-9 «Балтия» — по нему транспорт движется в сторону Москвы.

О ремонте автомобилистов заранее предупреждает желтый информационный щит. За километр установлены дорожные знаки о сужении дороги справа и ограничении скорости. За 500 метров на дорожное покрытие нанесена временная оранжевая разметка, обозначающая полосы движения. До моста их четыре. На самом мосту проезд сужен до трех полос. Место работ огорожено, подсвечено сигнальными светильниками, оснащено светоотражающими элементами и импульсной подсветкой.

Как сообщил начальник участка ООО «ДШР» Алексей Галкин, они производят замену деформационных швов. На данном этапе завершено бетонирование швов, и дорожники приступили к запасовке резинового компенсатора. После того, как бетон наберет прочность, они закончат укладку верхнего финишного слоя.

Ремонт первой очереди завершат 26 мая и начнут работы второй очереди, переместившись на участок, где сейчас происходит движение транспорта. Полностью закончить работы на этом мосту планируют 10 июля, после чего перейдут на мост в сторону Московской области.

Алексей Галкин обратился к водителям с просьбой быть внимательнее: видеть дорожные знаки и разметку, заранее снижать скорость и ни в коем случае не отвлекаться на телефон. «От этого зависит жизнь людей», — подчеркнул он.

Согласно федеральному контракту ФКУ «Центравтомагистраль» и ООО «ДШР», окончание ремонта деформационных швов на 34-м километре запланировано до 30 ноября 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.