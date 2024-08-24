На Финляндском направлении ряд поездов «Стандарт» заменят «Ласточки»

сегодня в 20:57

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила, что с 26 августа ряд «Ласточек» на Финляндском направлении заменит поезда «Стандарт», что позволит улучшить качество перевозки пассажиров, пишет «Бриф24» .

По маршруту до Выборга, Каннельярви и Кирилловского будут курсировать поезда с девятью вагонами уже с 26 августа. Эксперты считают, что это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.

После обновления подвижного состава, электропоезда «Ласточка» с девятью вагонами будут курсировать по прежнему расписанию.

Остановки поездов сохранятся. Детальное расписание можно изучить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».