сегодня в 13:45

На федеральных трассах Подмосковья идет подготовка к прохождению паводка

Дорожники приступили к обследованию искусственных сооружений и систем водоотвода, очистке их от льда, мусора и посторонних предметов на федеральных трассах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния дорог и искусственных сооружений. Подрядные организации ФКУ «Центравтомагистраль» работают в режиме повышенной готовности к любой нештатной ситуации. Сформировано 90 спецбригад оперативного реагирования, мобилизовано 450 единиц спецтехники, заготовлено свыше 20 тыс. куб. м инертных материалов и около 500 куб. метров пиломатериалов.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ«Центравтомагистраль»: 8(499)654-01-09, 8 (916) 920-59-34.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.