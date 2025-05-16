На дорогах Щелкова устранили более 6 тыс дорожных дефектов

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание с сотрудниками администрации и городских служб, в рамках которого были подняты наиболее волнующие жителей вопросы. На сегодняшний день уже оцифровано и устранено более 6 тыс дефектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Разобрали с командой темы, которые сегодня в ТОПе у жителей: содержание дорог, дворов и ремонт подъездов в многоквартирных домах», — поделился Булгаков.

Также в ходе совещания была поднята тема ремонта подъездов в многоквартирных домах. В этом году в округе будут отремонтированы 74 подъезда: управляющие организации приведут в порядок входные группы, заменят окна, почтовые ящики и светильники, выровняют и покрасят стены, при необходимости установят пандусы для маломобильных граждан. Часть подъездов уже в работе.

Также он рассказал, что практически повсеместно в городе удалось выстроить работу по содержанию территорий на упреждение.

«Там, где случаются западания, решаем максимально оперативно. Важная часть процесса — сигналы от жителей. Спасибо всем, кто активно участвует», — заключил Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.