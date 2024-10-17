На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 17 октября

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В четверг утром, 17 октября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

На дорогах местами возможен туман, видимость снижена. Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.