На дорогах Подмосковья растет число мотоциклистов

В связи с повышением температурного режима на дорогах Московской области начали появляться мотоциклисты, а также в целом растет число автомобилей. В марте 2025 года уже было зафиксировано четыре ДТП с участием мотоциклистов, где травмы получили четыре человека, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«При увеличении числа транспорта на дорогах, а также появления мотоциклистов возможен и рост ДТП. Считаем, что начинать мотосезон еще рано, так как к концу недели ночью прогнозируется минусовая температура до -6°, а также мокрый снег. Обращаемся к автомобилистам и байкерам, и надеемся на их благоразумие. Строго соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Призываем автомобилистов чаще ориентироваться по зеркалам, помнить о том, что на дороге может быть байкер — заблаговременно убеждайтесь в безопасности будущего маневра. Скоростной режим также важен — это, пожалуй, главная причина аварий и летальных исходов. Нельзя спешить, нужно строго соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость.

Призываем мотоциклистов не торопиться начинать мотосезон, а дождаться устойчивой плюсовой температура. Лучше пока подготовить мотоцикл к сезону и освежить навыки вождения. Если все же вы решили рискнуть и выехать на дорогу, то не забывайте надеть соответствующую экипировку. А также не совершать опасных маневров и перестроений, соблюдать скоростной режим.

В ведомстве напомнили, что на территории Московской области более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации имеют техническую возможность фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.