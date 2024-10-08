На дорогах Подмосковья начали устройство шумовых полос

Дорожные службы Московской области для повышения безопасности приступили к обустройству шумовых полос на региональных дорогах. Всего устроили 20 комплектов шумовых полос в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы объемом более 260 кв. метров выполнены в 11 городских округах в местах, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Шумовые полосы появились на 20 участках региональных дорог перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и ж/д переездами. Планируется нанести еще 42 комплекта шумовых полос — всего их будет 60», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Одинцовском округе обустроили шумовые полосы на участке дороги между СНТ Чайка и коттеджного поселка Четыре Сезона — 2, вблизи остановки «Пансионат Голубая Речка» и на Наро-Фоминском шоссе между деревней Акулово и СНТ Старт. В Ступине дорожники обустроили несколько шумовых полос на подъезде к д. Дубнево, а также у д. Чирково и рядом с остановкой «Москворецкие сады».

В Серпухове шумовые полосы появились у д. Подмоклово, в Черноголовке — в д. Якимово, в Зарайском округе — рядом с д. Мендюкино, в Луховицах вблизи с. Любичи, в Раменском округе — на подъезде к с. Константиново, в Орехово-Зуевском округе и Люберцах — на Егорьевском шоссе, а в Балашихе — на Полтевском шоссе и ул. Чернореченской в д. Черное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.