На 54 участках дорог Подмосковья устанавливают знаки «Дикие животные»

Для предупреждения ДТП с участием диких животных на 54 участках региональных дорог Московской области до конца года установят новые дорожные знаки 1.27 «Дикие животные», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы по обустройству 54 комплектов знаков, предупреждающих о возможном появлении диких животных, начались в начале мая — их уже установили на пяти дорогах в Серебряных Прудах, Пушкинском и Талдомском округах. Это часть комплексной работы по обеспечению безопасности на дорогах Подмосковья, которая проводится регулярно, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни как водителей, так и животных», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, предупреждающие знаки появились в округе Пушкинский — на участке Красноармейского шоссе вблизи микрорайона Чистые пруды и на подъезде к деревне Балабаново. В Талдомском округе — на участке между деревнями Ширятино и Колбасино и у деревень Дубки и Бельское, а также на дороге вдоль урочища «Великий лес» в городском округе Серебряные Пруды.

Работы по установке продолжаются — предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы.

При проезде знака «Дикие животные» водителям необходимо быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим. Если животное появилось у дороги, следует снизить скорость и плавно остановиться, не используя звуковой сигнал — необходимо подождать и дать животному уйти. Включенная «аварийка» поможет привлечь внимание других водителей и минимизирует вероятность ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.