Мужчина угнал машину в Подмосковье, чтобы доехать от озера до города

В Московской области мужчина угнал автомобиль «Ауди», чтобы доехать от озера до города. Машину житель оставил на парковке в 15 километрах от водоема, пишет SHOT.

Женщина приехала на озеро Круглое в Дмитрове и оставила свою машину на обочине. Через час жительница решила поехать домой, но авто на месте не нашла и обратилась в полицию.

Пока девушка плавала, к ее месту подошел мужчина с татуировками на теле. Он забрал из сумки ключи от машины и скрылся.

Автомобиль обнаружили в Лобне возле дома на улице Победы.