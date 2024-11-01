Муниципалитетам Подмосковья вручили ключи от 33 газелей

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 16:35

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает пополнять технический парк городских округов региона. Сегодня прошло вручение ключей от еще 33 ГАЗелей водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

Передача техники состоялась на базе Московского предприятия, специализирующегося на продаже автомобилей и запчастей. Так, все закупленные 63 единицы уже приступили к работе по содержанию территорий в муниципалитетах.

В рамках сегодняшнего вручения ГАЗели получили: Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, округ Пушкинский, Сергиев Посад, Ступино, Химки, Чехов, Шатура и Электросталь.

ГАЗель — универсальная семиместная машина, предназначенная для транспортировки инструментов, материально-технической инфраструктуры, а также для перевозки рабочих бригад.

Всего в рамках губернаторской программы министерством закуплено свыше 1 800 средств коммунальной техники и оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.