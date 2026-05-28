Мострансавто трудоустроило 477 водителей и слесарей в Подмосковье

С начала 2026 года по программе «Приведи друга» в Мострансавто приняли на работу 477 сотрудников, в том числе 412 водителей и 65 слесарей. Больше всего новых водителей вышли на линии в Балашихе, Домодедове и Королеве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Программа «Приведи друга» действует в компании для привлечения водителей автобусов и специалистов ремонтных профессий. С начала года в филиал МАП № 11 в Балашихе трудоустроились 93 водителя, в МАП № 3 в Домодедове — 64 человека, в МАП № 10 в Королеве — 63 сотрудника. Кроме того, работу получили 65 слесарей. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За рекомендацию кандидата сотрудник получает денежное вознаграждение. За первого приглашенного водителя или слесаря выплачивают 15 тыс. рублей: 7,5 тыс. через месяц после трудоустройства и еще 7,5 тыс. — спустя два месяца. С начала года по программе уже перечислено около 6 млн рублей.

За второго и последующих кандидатов предусмотрено по 20 тыс. рублей — по 10 тыс. через месяц и через два месяца работы нового сотрудника. В расчет принимаются только те специалисты, которые не работали в Мострансавто последние полгода.

Актуальные вакансии размещены на сайте https://mostransavto.ru/vacancy/. Обратиться по вопросам трудоустройства можно через телеграм-бот https://t.me/mta_hr_bot, а также по телефонам единого центра подбора персонала: *1795 и +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.