Мострансавто разъяснило, как разблокировать транспортные карты в Подмосковье

Мострансавто напомнило пассажирам Подмосковья порядок вывода банковских и транспортных карт из стоп-листа и возврата излишне списанных средств. Инструкция касается карт «Стрелка», «Тройка» и банковских карт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов и ежедневно перевозит свыше 1,5 млн пассажиров. Оплата проезда осуществляется только безналичным способом — банковскими картами, картами «Стрелка», «Тройка» и социальными картами. При недостаточном балансе или невозможности списания средств карта автоматически попадает в стоп-лист. Блокировку проводит оператор системы оплаты, действия водителя на это не влияют.

Для карты «Стрелка» необходимо своевременно пополнять счет, учитывая, что терминал может распознавать зачисление средств до суток. Даже при положительном балансе в приложении оплата не пройдет, пока карта не выведена из стоп-листа на терминале. Разблокировать карту можно в личном кабинете на сайте https://strelkacard.ru. При затруднениях следует обратиться по телефону 8 (800) 100-77-90 или написать на info@strelkacard.ru.

Если в стоп-лист внесена карта «Тройка», сначала нужно погасить задолженность за предыдущую поездку и пополнить баланс. После этого следует обратиться на сайт https://transport.mos.ru или позвонить по номеру 8 (800) 700-34-46.

Банковская карта попадает в стоп-лист, если средства за прошлую поездку не были списаны. Банк может проводить операцию до 30 дней. При этом карта не блокируется на уровне банка и остается доступной для других операций, включая оплату проезда в столице. Погасить задолженность можно через личный кабинет пассажира https://rrtp.ru/.

Если за поездку списана сумма ниже тарифа, дополнительных действий не требуется. При переплате Мострансавто гарантирует возврат средств. Для проверки необходимо обратиться на горячую линию ЕТК «Стрелка» по номеру +7 (800) 100-77-90, через сайт или направить письмо в АО «Мострансавто» на referent@mtamo.ru с указанием даты поездки, номера маршрута и остановок посадки и высадки.

Компания также напоминает, что в Московской области действует закон № 85/2022-ОЗ от 7 июня 2022 года, запрещающий оплату наличными в автобусах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.