«Мострансавто» осуществляет перевозку гостей и участников фестиваля «Мелиховская весна»

«Мострансавто» осуществляет перевозку гостей и участников XXV международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который с 23 мая по 1 июня проводится в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания предоставляет транспортные средства для перевозки участников и гостей мероприятия с 20 мая по 2 июня. Все автобусы проходят необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверяют системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С задействованными в обслуживании мероприятия водителями проводится обязательный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.

«Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. В афишу юбилейного фестиваля вошло больше 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Фестиваль «Мелиховская весна» ежегодно проводит музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.