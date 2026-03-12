Мострансавто напомнило правила перевозки животных в Подмосковье

Мострансавто и Минтранс Подмосковья разъяснили жителям региона правила перевозки домашних животных в автобусах. Пассажирам напомнили об условиях бесплатного и платного провоза питомцев и требованиях к их безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карликовых собак разрешено перевозить бесплатно — на руках или в составе ручной клади. Также бесплатно провозят собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. Животное должно быть в наморднике и на поводке, а также иметь опознавательный знак. Птиц и мелких животных необходимо размещать в клетках, переносках или контейнерах. Суммарные габариты такой ручной клади не должны превышать 120 сантиметров по длине, ширине и высоте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.