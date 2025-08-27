Москву сковали семибалльные пробки

сегодня в 19:41

Вечером 27 августа в Москве образовались семибалльные пробки, которые повлияли на скорость потоков. В среднем, транспортные средства движутся по улицам российской столицы со скоростью 28 километров в час, об этом сообщает столичный Дептранс .

Согласно сервису «Яндекс.Карты», автомобильный затор образовался на Садовом кольце. На некоторых участках проезд осложняют дорожные работы.

Интенсивное движение зафиксировано на внешней стороне ТТК в районе Чурской эстакады, а также на внутренней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также избегать резких маневров. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.