Москву и Санкт-Петербург соединят высокоскоростной железнодорожной магистралью

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил о подписании концессионного соглашения о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит российскую столицу с Санкт-Петербургом.

Проект строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали создали после соответствующего поручения президента России Владимира Путина. Подписанное соглашение будет действовать 40 лет. Кроме самой магистрали, предстоит разработать высокоскоростные поезда, которые будут по ней курсировать.

«ВСМ-1 „Москва — Санкт-Петербург“ пройдет по нескольким регионам, которые примут участие в строительстве магистрали. Проект будет способствовать повышению качества жизни в целом по стране, росту деловой активности и туризма. Путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут — это в два раза быстрее, чем на „Сапсане“. Из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери — за 39 минут», — подчеркнул градоначальник.

Согласно предварительным оценкам, как только магистраль введут в эксплуатацию, уже к 2030 году пассажиропоток между крупнейшими мегаполисами страны увеличится в 3,2 раза и достигнет 32 млн человек в год.