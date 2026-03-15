Москвичей предупредили о перекрытии дороги в центр города

15 марта столичный Дептранс предупредил автомобилистов о временном ограничении движения в сторону Волоколамского шоссе с улицы Свободы по направлению в центр Москвы.

По данным ведомства, съезд временно перекрыт для движения. На месте уже работают оперативные службы. Однако, что именно произошло на данном участке дороги, пока не сообщается.

Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усложнять обстановку на дороге.

Водителям также напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

