Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

В дождь автомобилистам столицы посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а в час пик лучше пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Вечером в понедельник прогнозируют локальные затруднения в движении транспорта в центре мегаполиса и на вылетных трассах по направлению в Подмосковье.

Интенсивное движение транспорта отмечается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошевской эстакады до проспекта Мира, внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал, МКАД в районе Ленинградского шоссе.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», столичные дороги сейчас загружены на 6 баллов из 10.