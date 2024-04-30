Убитый в немецком Мурнау украинский военный служил десантником в штурмовой бригаде и приехал в Германию на лечение, пишет RT .

Один из убитых в Германии боевиков ВСУ оказался служащим Слободской бригады десантно-штурмовых Вооружённых сил Украины.

Как указано в публикации, он был ранен в прошлом году в боях под Белогоровкой и отправлен на лечение в Германию.

Ранее сообщалось, что в городе Мурнау-ам-Штафельзее в Германии нашли тела двух украинцев 1987 и 2001 годов рождения с ножевыми ранениями.

Полицейские арестовали по подозрению в убийстве 57-летнего мужчину якобы с гражданством РФ.