Убитый в Германии украинский военный служил десантником
Убитый в немецком Мурнау украинский военный служил десантником
Убитый в немецком Мурнау украинский военный служил десантником в штурмовой бригаде и приехал в Германию на лечение, пишет RT.
Один из убитых в Германии боевиков ВСУ оказался служащим Слободской бригады десантно-штурмовых Вооружённых сил Украины.
Как указано в публикации, он был ранен в прошлом году в боях под Белогоровкой и отправлен на лечение в Германию.
Ранее сообщалось, что в городе Мурнау-ам-Штафельзее в Германии нашли тела двух украинцев 1987 и 2001 годов рождения с ножевыми ранениями.
Полицейские арестовали по подозрению в убийстве 57-летнего мужчину якобы с гражданством РФ.