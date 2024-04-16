Московская область стала самым удобным регионом для водителей электрокаров

Мир медленно, но уверенно пересаживается на электротранспорт, который является более «чистым» с точки зрения экологии. При этом самым удобным регионом для владельцев электрокаров оказалась Московская область — здесь расположена 531 станция для зарядки, сообщил РИАМО генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий.

По его словам, в прошлом году пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей в России включал 26 регионов. На начало этого года в нем участвовали уже 67 субъектов. В середине 2023 года на территории страны были установлены 4324 зарядных станций для коммерческого пользования. Из них 1626 — с переменным током и 779 — с постоянным. Также было установлено 1394 домашних станций (розеток) и 525 станций с переменным и постоянным током.

Самым удобным регионом для владельцев электрокаров стала Московская область, где установлена 531 станция. Затем в рейтинге следует Москва (462), Краснодарский край (268), Санкт-Петербург (213) и Татарстан (212).

«К концу 2024 года в России планируется установить 1437 быстрых зарядных станций в рамках реализации инициативы „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“. Программа субсидирования затрат регионов на развитие зарядной инфраструктуры включает в себя следующие цели: введение в эксплуатацию более 2,8 тыс. быстрых зарядных станций к концу 2025 года и свыше 3,3 тыс. — к концу 2026 года», — рассказал Сильницкий.

Программа субсидирования помогла в установке 439 быстрых зарядных станций. Что касается транспорта, на начало 2024 года в России было уже более 39 тыс. электромобилей.